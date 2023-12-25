Почти 180 аппаратов УЗИ поступило в больницы Подмосковья в 2023 году
С начала 2023 года подмосковные больницы получили 175 аппаратов УЗИ на сумму более 1 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Современное ультразвуковое оборудование необходимо для диагностики различных патологий внутренних органов. Поэтому мы продолжаем оснащать наши стационары и амбулаторные отделения современной медтехникой. Так, за два года мы поставили в наши медорганизации более 330 аппаратов УЗИ на сумму свыше 2 млрд руб.» – приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.
Отмечается, что в 2023 году новые ультразвуковые аппараты поступили в 48 медицинских организаций, в том числе в Щелковскую, Пушкинскую, Коломенскую, Воскресенскую, Лобненскую, Электростальскую, Солнечногорскую и другие больницы, а также перинатальные центры.