В Перми рассказали о графике работы общественного транспорта в Новый год

Администрация Перми рассказала о режиме работы общественного транспорта в новогоднюю ночь.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал мэрии.

«31 декабря все маршруты будут работать по графикам выходного дня с отправлениями до 23:00. Затем транспорт начнёт работать после 01:00», — заявили в ведомстве.

Также там отметили, что днём 1 января на маршрутах будет только половина парка общественного транспорта. С 2 января автобусы и трамваи будут работать по расписанию выходного дня.