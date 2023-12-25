Путин подписал закон о праве частной охране объектов ТЭК уничтожать БПЛА
Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает частной охране на объектах топливно-энергетического комплекса уничтожать беспилотники. Соответствующий документ появился на портале правовой информации.
Согласно тексту закона, его целью является «обеспечение безопасности объектов ТЭК, которым присвоена категория опасности, работников и лиц, находящихся на этих объектах».
«Подразделения или организации вправе пресекать функционирование беспилотных воздушных, подводных и надводных судов и аппаратов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов, в том числе посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления ими, воздействия на пульты управления, повреждения или уничтожения их», — говорится в документе.
Закон вступит в силу через десять дней.