Путин подписал закон о праве частной охране объектов ТЭК уничтожать БПЛА

«Подразделения или организации вправе пресекать функционирование беспилотных воздушных, подводных и надводных судов и аппаратов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов, в том числе посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления ими, воздействия на пульты управления, повреждения или уничтожения их», — говорится в документе.