В доме на Стартовой восстановили освещение в подъезде

25.12.2023 Сотрудники коммунальной службы провели работы по восстановлению освещения в доме на Стартовой улице. Об этом сообщили в ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района». «Сотрудники специализированной организации провели по замене перегоревших ламп. Освещение восстановлено. Территория находится в нормальном состоянии, — сообщили в районном «Жилищнике». Ранее жительница района пожаловалась, что в доме №7 на Стартовой улице не работает освещение на пятом этаже. Женщина попросила оперативно восстановить свет.