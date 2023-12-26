Заболеваемость COVID-19 в России снизилась почти на 19% за неделю

«Количество госпитализаций за неделю составило 7 тыс. 796 человек и снизилось в сравнении с предшествующей неделей на 10,4%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 30 субъектах РФ, в том числе в 12 регионах увеличение более чем в среднем по России. Выздоровело 98 тыс. 252 человека, или на 6,2% меньше в сравнении с предыдущей неделей», – уточнили в штабе.