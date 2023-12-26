Заболеваемость COVID-19 в России снизилась почти на 19% за неделю
Показатель заболеваемости COVID-19 в России за период с 18 по 24 декабря снизился почти на 19%. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 52,8 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 18,7%. Увеличение заболеваемости отмечено в 12 субъектах РФ, в том числе в шести регионах более чем в среднем по стране. Умерло за неделю 186 человек», – говорится в сообщении.
Кроме того, на 10% снизилось количество госпитализаций.
«Количество госпитализаций за неделю составило 7 тыс. 796 человек и снизилось в сравнении с предшествующей неделей на 10,4%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 30 субъектах РФ, в том числе в 12 регионах увеличение более чем в среднем по России. Выздоровело 98 тыс. 252 человека, или на 6,2% меньше в сравнении с предыдущей неделей», – уточнили в штабе.