Минкультуры создаёт координационный совет для организаций и творческих вузов
В Министерстве культуры создаётся координационный совет, который объединит руководителей крупнейших музыкальных театров, концертных организаций и творческих вузов.
Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова.
С представителями отрасли будут обсуждаться действия министерства для гармонизации репертуарной политики и гастрольной деятельности.
«Нам показалось очень важным в этот момент руководствоваться логикой тех людей, которые трудятся внутри отрасли и как никто знают существующие проблемы. Таким образом мы сумеем вместе спрогнозировать нашу дальнейшую общую деятельность», — сказала министр, видео с её выступлением опубликовано в Telegram-канале министра.