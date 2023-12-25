Худрук Малого театра Соломин встретит Новый год в больнице

Госпитализированный народный артист России и художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин будет вынужден встретить Новый год в больнице. Об этом RT рассказала внучка артиста.

Она отметила, что решение было принято врачами после изучения контрольных анализов Соломина.

Ранее стало известно, что Соломина перевели из реанимации в отделение неврологии.

У Соломина была диагностирована двусторонняя пневмония. Заболевание развилось на фоне перенесенного инсульта и развивающейся деменции.