В филиалах библиотеки №117 санитарный день пройдет 31 декабря

26.12.2023. Библиотеки и культурные центры ЮВАО, в том числе и в Некрасовке, будут работать в праздники по особому графику. Об этом сообщили в пресс-службе окружного Объединения культурных центров. Библиотека № 117 будет закрыта 31 декабря 2023 года на санитарный день — его перенесли с 26 декабря, в этот день читальня работает в обычном режиме. 1, 7 и 8 января в библиотеке на ул. 2-я Вольская, д. 20 объявлены выходными днями. А 2, 3, 4, 5 и 6 января читальня будет открыта с 12:00 до 20:00. Второй филиал медиацентра № 117 в праздники не работает. С 9 января все библиотеки и культурные центры Юго-Восточного округа, в том числе и оба филиала библиотеки № 117 начнут работать в привычном графике.