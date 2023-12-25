Мострансавто запустило брендированные новогодние автобусы

На маршруты Мострансавто вышли брендированные новогодние автобусы в рамках проекта «Зима в Подмосковье», сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Внешние борты автобусов украшены тематической символикой проекта, дополненной электронным адресом сайта «Путеводитель по Подмосковью». <…> На время праздничных каникул в автобусах предприятия будут размещены аудиопоздравления с Новым годом от жителей и гостей Московской области», – говорится в сообщении.

Уточняется, что всего таким образом будет украшено 60 автобусов большого класса.