Сотрудников российского телеканала уволили после вечеринки в костюмах

Трех сотрудниц российского государственного телеканала «Волгоград-ТРВ» уволили после частной вечеринки, их наряды сочли нарушающими этику компании. Об этом сообщается в Telegram-канале вещателя.

Размещенные в соцсетях фотографии с мероприятия вызвали общественный резонанс. В частности, одна из девушек надела костюм героини комиксов Харли Квинн, другая создала образ монахини с крестом за поясом.

В ГТРК «Волгоград» подчеркнули, что новогодние корпоративы не устраивают уже много лет, а обсуждаемая вечеринка проведена за счет самих участников. Как заявили в телекомпании, сотрудницы «забыли при этом, что их внешний вид и поведение должны соответствовать статусу работника государственной телерадиокомпании». Руководство сочло эту вечеринку «неуместной, необдуманной выходкой, которая не имеет ничего общего с работой и в целом с профессиональной и общественной позицией коллектива» и провело служебное расследование.

В результате одну телеведущую и двух продюсеров уволили, заместителю директора по телевидению и радио объявлен строгий выговор, заместителю директора по кадрам указано на необходимость усиления воспитательной работы в коллективе.

Ранее ведущую программы новостей турецкого телеканала TGRT Мельтем Гюнай уволили после того, как она появилась в эфире со стаканом с логотипом сети кофеен Starbucks.