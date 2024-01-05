Тест: Какое десятилетие в СССР вам больше подходит?

Хоть с момента распада СССР и прошло более тридцати лет, многие с ностальгией вспоминают все советское. Несмотря на вечный дефицит, очереди и достаточно непростые бытовые условия, советские люди умудрялись оставаться романтиками и жить с надеждой на лучшее.