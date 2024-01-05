Тест: Какое десятилетие в СССР вам больше подходит?
Хоть с момента распада СССР и прошло более тридцати лет, многие с ностальгией вспоминают все советское. Несмотря на вечный дефицит, очереди и достаточно непростые бытовые условия, советские люди умудрялись оставаться романтиками и жить с надеждой на лучшее.
Конечно, настроение граждан в разные десятилетия могло меняться, появлялись свои идеалы и кумиры. Давайте выясним, какое время позднего СССР вам больше всего подходит?
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