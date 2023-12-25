В Москве найден мертвым советский актер

24 декабря не стало советского туркменского актера, режиссера и сценариста, лауреата Государственной премии СССР Язгельды Сеидова.

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Сеидов, чья экранная картера началась еще в первой половине 1960-х, известен по кинолентам и сериалам "Долина мести", "Легенда древних гор", "Кугитангская трагедия", "Бастион", "Люди моего аула", "Каракумский репортаж", "Горыныч и Виктория" и другим.

Сеидов родился в 1932 году в ауле Ата Серахского района Туркменской ССР, был средним из пяти сыновей в семье. После окончания средней школы поступил на геофак Сельскохозяйственного института ТССР, параллельно учился в музыкальном училище и был солистом в Туркменском Государственном театре оперы и балета.

В 1956 году поступил и в 1970-м окончил режиссерский факультет ВГИКа. Диплом защищал уже лауреатом республиканской премии в области литературы и искусства - за полнометражный документальный фильм "Каракумский канал". Работал на киностудии "Туркменфильм".

Информация об уходе артиста появилась в его профиле в базе агрегатора "Кино-театр.ру".