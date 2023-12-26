В Москве наградили победителей первого Всероссийского конкурса «Памяти героев верны!»

Победителей первого Всероссийского творческого конкурса «Памяти героев верны!» наградили в Москве. Организатором выступил фонд «Защитники Отечества». Конкурс проводился с 30 сентября по 5 ноября 2023 года. Главная его цель — сохранение памяти о героях и событиях СВО, воспитание патриотизма и чувства гордости у подрастающего поколения на примерах мужества и героизма участников спецоперации.

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«Конкурс посвящен героям и событиям специальной военной операции, защитникам Донбасса, Луганской народной Республики, их мужеству, отваге, самоотверженности и преданности Родине. Сохранение исторической памяти, прославление подвигов героев-соотечественников — наша задача на все времена. Это основа для движения вперед, истинные ценности, которые объединяют наше общество и воспитывают будущие поколения. Сегодня мы должны сделать все, чтобы дети, подростки, молодые люди, наши граждане гордились тем, что они наследники, внуки, правнуки победителей, знали героев своей страны и семьи, а память о них жила в веках», — подчеркнула Анна Цивилева, председатель фонда «Защитники Отечества».

Всего в адрес организаторов поступило более 3 тысяч работ из 87 регионов страны, свыше 2,7 тысячи из них допущены до этапа оценки комиссии. Конкурсанты присылали рассказы, стихотворения и авторские песни, которые войдут в электронный сборник.

«Такие конкурсы показывают насколько много у нас в России талантливых людей. Он имеет особое значение для нашего фонда «Защитники Отечества», потому что одним из направлений нашей работы является патриотическое воспитание молодежи. Слушая такое творчество, направленное на любовь к Родине, наша молодежь с ранних лет живет с чувством здорового патриотизма и любви к Родине и готовности встать на ее защиту» — рассказал ИА «Уральский меридиан» руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Свердловской области Илдар Якупов.