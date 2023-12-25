Россиянин получил десятки тысяч рублей за отменный три года назад авиарейс

Российский турист с помощью Роспотребнадзора получил десятки тысяч рублей за отмененный три года назад авиарейс на Бали. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

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Так, стало известно, что пассажир купил билеты на самолет из Москвы в Денпасар с вылетом в апреле 2020 года, однако перелет отменили из-за распространения COVID-19.

Отмечается, что через некоторое время россиянин потребовал расторгнуть договор и вернуть средства — больше 80 тысяч рублей. Представители перевозчика в ответном письме заявили, что смогут вернуть деньги только по истечении трех лет с даты отправления рейса согласно Постановлению Правительства РФ № 991.

Спустя три года мужчина вновь обратился в авиакомпанию с требованием вернуть деньги, однако получил отказ. Последнюю претензию в компании проигнорировали.

«Тогда сотрудники Роспотребнадзора обратились к мировому судье с исковым заявлением в защиту нарушенных прав потребителя, — сообщили в Роспотребнадзоре. — В результате суд взыскал с компании в пользу потребителя 84 179 рублей».