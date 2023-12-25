В Омской области из-за сильного снега ограничили движение автобусов по федеральным трассам

Дождь с мокрым снегом, сильный ветер и гололед в Омской области стали причиной введения временного ограничения движения пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси по федеральным трассам на Тюмень, Курган и Новосибирск. Об этом сообщили в региональном МЧС. В Сургуте из-за погодных условий задержали четыре авиарейса. А в Москве и области объявили жёлтый уровень погодной опасности. Завтра в столичном регионе будет сильный ветер, порывами до 15 метров в секунду и гололедица на дорогах.