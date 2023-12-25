С 29 декабря волгоградские медучреждения переходят на особый режим работы

Во время новогодних праздников больницы, поликлиники и экстренные службы Волгоградской области будут работать в особом режиме.

Обладминистрация со ссылкой на региональный комитет здравоохранения сообщает, что в период с 29 декабря 2023 года по 9 января 2024 года поликлиники Волгограда будут принимать пациентов ежедневно с 8 утра до 20 часов вечера, поликлиники Волжского будут заканчивать работу в 17.00, а районные – в 15.00. В учреждениях все так же можно будет получить больничные листы и льготные рецепты. Колл-центры м «Служба 112» в праздничные дни будут принимать звонки с 8.00 до 20.00.

При этом сообщается, что травмпункты и скорая помощь будут все так же работать круглосуточно. А в центрах амбулаторной онкологической помощи организуют дежурства медиков в одну смену. В стационарах на время праздников заранее подготовили запас необходимых препаратов.

Узнать о работе детских поликлиник можно на сайтах медучреждений. А на сайте облздрава можно ознакомиться с графиком работы стоматологических служб.