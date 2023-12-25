Хуснуллин рассказал об итогах реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» в 2023 году

Зампред правительства России Марат Хуснуллин рассказал об итогах реализации национального проекта «Жильё и городская среда» в 2023 году.

Об этом сообщает газета «Взгляд».

За десять месяцев ввод жилья в стране составил 86,2 млн кв. м. До конца года введут в общей сложности 104 млн кв. м. Жилищные условия улучшат 3,7 млн российских семей.

За пять лет реализации нацпроекта построено свыше 500 млн кв. м жилья.

«Строительная отрасль за последние годы набрала рекордные темпы. В прошлом году мы по всей стране ввели почти 103 млн жилых кв. м. В этом году эту планку превысим. В работе мы уделяем особое внимание комплексному развитию, чтобы рядом с жилыми домами появлялась вся необходимая инфраструктура — дороги, детсады, школы, поликлиники, остановки и т.д.», — сказал Хуснуллин.

В составе нацпроекта реализуют и федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

В настоящее время расселяют дома, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года. За 11 месяцев 2023 года в рамках нацпроекта из аварийного жилья переехали 106,6 тыс. человек.