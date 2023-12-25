Почти половина россиян заявила об отсутствии новогоднего настроения

Новогоднее настроение в конце 2023 года испытывают только 31% россиян. Как сообщает сервис SuperJob, который провёл соответствующий опрос, это на 3% больше, чем в прошлом году.

Уточняется, что женщины заявляли о наличии новогоднего настроения чаще мужчин - 32% против 30%. Также дамы реже признавались, что имитируют радость - 7% против 12%. В целом об этом заявили 9% опрошенных.

Об отсутствии новогоднего настроения честно заявили 45% респондентов. Так чаще отвечали женщины, нежели мужчины - 46% против 44%.