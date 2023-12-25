Предмет "труд" вернется в российские школы со следующего учебного года

"Президент уже подписал закон, мы возвращаем предмет "труд". У нас введено и реализуется трудовое обучение, а со следующего учебного года возвращается предмет "труд". Это тоже очень важно, мы готовимся к этому, планируем оснащение кабинетов", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".