Шульман оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Мещанский суд Москвы оштрафовал на 50 тыс. рублей иностранного агента Екатерину Шульман* за отсутствие маркировки иноагента в публикациях.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

«Шульман назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. рублей», — сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что семья иностранного агента Екатерины Шульман задолжала по налогам на бизнес 2 млн рублей.