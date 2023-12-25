Иностранного агента Шульман оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
Мещанский суд Москвы оштрафовал на 50 тыс. рублей иностранного агента Екатерину Шульман* за отсутствие маркировки иноагента в публикациях.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.
«Шульман назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. рублей», — сказал собеседник.
Ранее сообщалось, что семья иностранного агента Екатерины Шульман задолжала по налогам на бизнес 2 млн рублей.
* Включена в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции РФ 15.04.2022.