Блиновскую заметили на вечеринке во время домашнего ареста

StarHit сообщает, что блогера Елену Блиновскую заметили на светском мероприятии, которое она посетила, несмотря на домашний арест. Кадрами с участием, предположительно, «королевы марафонов» на мероприятии поделилась не подруга Светлана Ефимова.

Сегодня вечер в близком для меня доме, — написала Ефимова.

StarHit сообщает, что подруга блогерши не уточнила, где проходило мероприятие, Блиновская появилась на нем в черном платье.

Telegram-канал «Звездач» предположил, что Блиновская могла устроить светское мероприятие у себя дома. В конце ноября Telegram-канал SHOT писал, что Федеральная налоговая служба выставила блогеру счет на 1,4 млрд рублей.

14 декабря Мосгорсуд оставил Блиновскую под домашним арестом, отклонив апелляционную жалобу ее адвокатов. 24 октября Замоскворецкий суд Москвы продлил меру пресечения блогеру на три месяца. Блиновской запретили покидать ее дом в коттеджном поселке «Миллениум Парк» под Истрой в Подмосковье, а также пользоваться связью, в том числе через третьих лиц.

Блиновская обвиняется в неуплате налогов на 918 млн рублей. По решению суда она останется под домашним арестом до 26 января 2024 года.