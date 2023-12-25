Названо условие для открытия аэропорта в Крыму

Аэропорт Симферополя сможет вернуться к работе только после окончания спецоперации на Украине. Это условие назвал глава Республики Крым Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».

«Аэропорт Симферополя до конца СВО открыт не будет в силу причин, связанных с безопасностью полетов», — заявил он. При этом он выразил мнение, что к началу курортного сезона 2024 года на линии боевого соприкосновения произойдут позитивные изменения.