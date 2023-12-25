Владимир Колокольцев представил нового руководителя УМВД России по Чукотскому автономному округу

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев представил личному составу нового начальника Управления МВД России по Чукотскому автономному округу. Указом Президента Российской Федерации на эту должность назначен полковник полиции Иван Аникин», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Глава МВД России отметил, что вновь назначенный руководитель хорошо знаком и личному составу, и руководителям взаимодействующих структур. С Чукоткой связаны практически 20 лет его служебной деятельности. После перевода из Ульяновской области работал оперуполномоченным по борьбе с организованной преступностью. В последующем занимал различные должности в подразделениях криминального блока. «Если внимательно посмотреть на послужной список Ивана Владимировича, то многое сразу становится понятным. Год за годом уверенно рос профессионально, занимал вышестоящие должности. А это значит, достойно справлялся на каждом участке с большим объемом возложенных задач», – сказал Владимир Колокольцев.Чукотский автономный округ отличается суровыми климатическими условиями и значительными расстояниями между населенными пунктами. Тем не менее оперативная обстановка в целом стабильная. Министр констатировал: «В текущем году сократилось количество фактов умышленного причинения вреда здоровью, краж, в том числе квартирных, не зарегистрировано разбойных нападений, меньше преступлений совершено ранее судимыми, а также лицами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения. Снизилась криминальная активность несовершеннолетних. В регионе достигнута стопроцентная раскрываемость убийств, грабежей, хищений транспортных средств, вымогательств».Вместе с тем Глава ведомства подчеркнул, что негативное влияние на общую раскрываемость оказывает недостаточная эффективность работы по установлению лиц, причастных к IT-преступлениям: «У нас четко определен алгоритм действий, внедрено специальное программное обеспечение. Иван Владимирович, предметно посмотрите, как организована деятельность профильного подразделения, проанализируйте конкретные уголовные дела, дайте соответствующие поручения». По словам Владимира Колокольцева, сегодня территориальная удаленность объекта не является сдерживающим фактором при совершении дистанционных хищений и только правоохранительными мерами не обойтись. «Несколько дней назад обсуждали данный вопрос на заседании Правительственной комиссии по профилактике правонарушений. Все согласились с необходимостью кратного усиления упреждающей работы. Задача общая, и, по сути, все государственные органы заинтересованы в ее решении и защите населения от кибермошенников», – заявил Глава МВД России. Министр потребовал от Ивана Аникина укрепить оперативные позиции по линии противодействия экономической преступности. Это важно для повышения результативности работы по выявлению противоправных деяний, связанных с освоением бюджетных средств, финансово-кредитной системой, топливно-энергетическим комплексом. Глава ведомства обратил внимание на наметившийся рост криминальных проявлений на улицах и указал на важность использования всех имеющихся возможностей, в том числе технических средств: «В абсолютных цифрах преступлений, казалось бы, немного – всего 69. Но за каждым из них – потерпевший и наступившие для него негативные последствия. Обсудите сложившуюся ситуацию с руководством региона на предмет включения соответствующих мероприятий в региональную программу правоохранительной направленности. Ради безопасности граждан нужно прийти к консолидированному решению». Владимир Колокольцев поручил вновь назначенному руководителю обеспечить жесткий контроль в сфере миграции: «Субъект в этом плане достаточно привлекательный – как с точки зрения уровня заработной платы, так и спроса на рабочие места. Нельзя допустить перехода иностранных граждан на нелегальное положение и их «теневую» занятость». В числе важнейших задач на ближайшую перспективу Владимир Колокольцев назвал обеспечение безопасности в ходе подготовки и проведения выборов Главы государства: «Времени остается не так много. Держите на личном контроле организационные вопросы, включая обмен актуальной информацией со всеми заинтересованными органами. Деятельность сотрудников полиции в указанный период должна быть нацелена на оказание максимального содействия избирательным комиссиям».Министр подчеркнул, что залогом успешной работы нового начальника УМВД России по Чукотскому автономному округу должны стать его большой профессиональный опыт, знание территории и авторитет среди личного состава.