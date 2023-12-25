В горах Сочи продлили предупреждение о лавинной опасности

Синоптики продлили до 26 декабря штормовое предупреждение, объявленное в горах Сочи в связи с опасностью схода лавин. Об этом сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае также действует штормовое предупреждение в связи с неблагоприятными погодными условиями. По данным властей Сочи, в работе по ликвидации последствий стихии задействованы более 400 человек и 100 единиц техники. Всего из-за непогоды повреждены 11 крыш домов, повалены более 80 деревьев. Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России сообщал, что в результате падения дерева в Сочи в ночь на 24 декабря погиб один человек.