4 тысячи билетов в Курский цирк закупили на бесплатные представления для детей

В этом году в регионе выкупили 4000 тысячи билетов на бесплатные представления для детей. Об этом рассказал Роман Старовойт на оперативном совещании. Глава региона напомнил, что на новогодних выходных будет немало праздников, утренников, представлений детей. — Понимая обстановку, мы старались сделать мероприятия рассредоточенными по времени и по месту. Больших мероприятий с большим числом зрителей, участников не планируется. Упор делаем на утренники и представления для детей. Концентрируем внимание на детях — они должны почувствовать наступление Нового года и Рождества, — подчеркнул губернатор. Для маленьких курян приобрели много подарков. По словам заместителя губернатора Андрея Белостоцкого, регион закупили порядка 590 билетов на Губернаторскую ёлку для детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей-сирот и детей инвалидов более 31 тысячи подарков для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и многодетных семей. Также для детей участников СВО закупили 4 тысячи билетов на новогоднее представление в Курский Цирк и более 3 тысяч подарков. Также 700 билетов приобрели для детей из многодетных семей. Новости Курска и Курской области в нашем Telegram-канале PROKursk и соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники»