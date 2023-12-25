Доля отечественных авторов в российских издательствах возросла

Российские издательства сообщили о росте доли отечественных авторов в общем объеме издаваемой литературы за 2023 год.

Так, в издательстве МИФ отметили, что если в 2021 году доля российских авторов составляла 20%, то к 2023 году она возросла до 50%. При этом руководитель редакционных групп издательства отметила, что если в 2021 году МИФ вовсе не издавал художественные книги российских авторов, то в нынешнем году половину портфеля худлита заняли книги отечественных писателей.

Среди литературы, издаваемой группой "Эксмо-АСТ", 80% написано российскими авторами, в издательстве религиозных книг "Никея" доля отечественных авторов составила 90%.

В "Азбуке-Аттикус" на 2023 год доходы от книг российских писателей составляли 22% от общих (в количественном выражении – 30%), таким образом, они непрерывно увеличиваются: в 2022 году книги российских авторов приносили 17,5% дохода (в количественном выражении – 29%), в 2021 году еще меньше – 17% (в количественном выражении – 28%).