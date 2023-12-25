Роман Старовойт предложил отстающим от графика подрядчикам работать в праздники

В Курской области есть несколько строящихся объектов, на которых есть большое отставание от сроков. Роман Старовойт поручил коллегам обеспечить бесперебойное строительство переходящих в новый год объектов. — По нескольким объектам есть отставание от графика. Поэтому считаю, что на этих объектах строители и подрядные организации не должны отдыхать. Если они не справились с сетевыми графиками, пусть выходят, догоняют отстающие сроки в праздничные дни. Я буду находиться на месте, буду выезжать и контролировать, — отметил губернатор. Новости Курска и Курской области в нашем Telegram-канале PROKursk и соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники»