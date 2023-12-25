25 ДЕКАБРЯ 2023 Фото: библиотека №183 В библиотеке №183 объявлен санитарный день 26 декабря. Об этом сообщается в соцсетях читальни. Таким образом, во вторник, 26 декабря, читальня будет закрыта. Свои двери в этот день она распахнет лишь для посетителей спектакля «Серебряное копытце». Постановку покажут в 14:00. Приглашаются зрители от трех лет. Это сказка о сиротке Даренке и кошке Муренке, добром охотнике Коковане и волшебных уральских самоцветах. Напомним, что читальня находится по адресу: ул. Строителей, д. 8, к. 2.