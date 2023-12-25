В доме на Синявинской покрасили и утеплили входную дверь

25.12.2023 Сотрудники «Жилищника» привели в порядок входную дверь по адресу: улица Синявинская, дом 11, корпус 3. Об этом сегодня сообщили в ГБУ «Жилищник Молжаниновского района». «Специалисты провели работы по покраске входной железной двери, установке утеплителя на дверь. Дополнительно сообщаем, что в настоящее время домофон и замок двери в технически исправном состоянии», — отметили в организации. Ранее жители района пожаловались на обшарпанную входную дверь в первом подъезде. Проблему оперативно устранили. Напоминаем, что рассказать о замеченной проблеме в сфере ЖКХ жители Молжаниновского района могут, позвонив в редакцию нашей газеты по телефону «Горячей линии»: (499) 647-6831.