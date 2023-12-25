График работы отделений «Почты России» изменится в новогодние праздники

«31 декабря станет выходным для отделений «Почты России» по всей стране, за исключением круглосуточных отделений Москвы и Санкт-Петербурга , которые будут принимать клиентов до 21:00. 1 января станет выходным для всех почтовых отделений в стране. Круглосуточные отделения возобновят работу 2 января в 8:00», – говорится в сообщении.

Как уточняется, 2–6 и 8 января все почтовые отделения будут работать в обычном режиме, а 7 января обслуживать клиентов будут только круглосуточные отделения. В выходные дни почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия будут доставлены по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда РФ, с учетом особенностей конкретных регионов.