Консолидированный бюджет Пензенской области по доходам за январь-ноябрь исполнен на 105%

Пенза, 25 декабря – PenzaNews. Доходы в размере 91 млрд. 849,4 млн. рублей поступили в консолидированный бюджет Пензенской области в январе-ноябре 2023 года, план выполнен на 105%. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального Минфина.

Налоговые и неналоговые доходы составили 63 млрд. 522 млн. рублей, или 109,7% к плану; безвозмездные поступления — 28 млрд. 327,4 млн. рублей, или 95,8%.