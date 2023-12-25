«Аэрофлот» увеличит число рейсов из Москвы в новогодний период

Частоту вылетов нарастят в 26 городов России. Дополнительные рейсы вводятся с сегодняшнего дня и по 8 января. В список входят Минеральные Воды, Сочи, Санкт-Петербург, Ставрополь, Казань, Самара, Ижевск, Магнитогорск, Новокузнецк, Оренбург, Горно-Алтайск, Новый Уренгой, Орск, Уфа, Челябинск, Кемерово, Омск, Ханты-Мансийск, Нижневартовск и Пермь. Кроме того, в службе перевозчика сообщили, что 44 дополнительных рейса за это время выполнят из Москвы в Калининград и 42 — в города Дальнего Востока.