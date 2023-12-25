Иностранные туристы стали чаще приезжать в Россию

Восстановление спроса иностранных туристов на поездки в Россию наблюдается в последние месяцы, число заявок на визы в РФ растет. Об этом изданию kp.ru заявил статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

«В последние месяцы мы <…> отмечаем восстановление «отложенного» спроса на поездки в нашу страну, рост числа ходатайств для получения российских виз, в том числе новой их разновидности — единой электронной визы (ЕЭВ)», — рассказал дипломат.

До этого в Ассоциации туроператоров России рассказали, что на продвижение России среди иностранных туристов потратят 300-400 млн рублей. Сообщается, что речь будет идти не только о странах СНГ.

В середине ноября в МИД РФ заявили, что более 120 тыс. иностранных граждан из более чем 50 стран успели воспользоваться единой электронной визой (ЕЭВ) для поездки в Россию.