Жители Черемушек могут принять участие в акции «Добрая елка». Об этом сообщает mos.ru .

Для этого необходимо до 29 февраля посетить каток, который работает на площадке «Московских сезонов» по адресу: Профсоюзная ул., вл. 41, где установлена «Добрая елка». Хвойная красавица украшена открытками с желаниями подопечных благотворительных фондов и некоммерческих организаций. Любой неравнодушный человек может выбрать шар, отсканировать QR код и оставить заявку на исполнение детской мечты.