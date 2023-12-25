Жители Черемушек могут принять участие в акции «Добрая елка»
Для этого необходимо до 29 февраля посетить каток, который работает на площадке «Московских сезонов» по адресу: Профсоюзная ул., вл. 41, где установлена «Добрая елка». Хвойная красавица украшена открытками с желаниями подопечных благотворительных фондов и некоммерческих организаций. Любой неравнодушный человек может выбрать шар, отсканировать QR код и оставить заявку на исполнение детской мечты.
«Желания у ребят самые разные: попасть в Большой театр, получить игрушечную кухню, планшет, нарядное платье, трюковый самокат, кукольный домик или коньки», — рассказали организаторы.
Отмечается, что на площадке дежурят добровольцы ресурсного центра «Мосволонтер». Они информируют горожан об акции и помогают правильно оставить заявку.