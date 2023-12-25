Юрист назвал наиболее распространенные мошеннические схемы

Самые популярные схемы для вымогательства денег у граждан РФ в 2023 году назвал доктор юридических наук, профессор и заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с RT.

Он указал, что мошенники постоянно совершенствуют свои методы, так как старые перестают работать из-за вмешательства служб безопасности и осведомленности граждан об обмане. После начала активной реализации новой схемы самым удачным временем для мошенников будут первые 7-10 дней, когда россияне массово попадаются на уловку. Затем прибыль идет на спад, нужно выдумывать что-то новое.

Соловьев отметил, что чаще всего для обмана граждан мошенники используют: страх людей потерять свои средства, а также желание помочь полиции или руководству (звонки от имени начальников). В 2023 году злоумышленники пытались не просто похитить деньги со счетов граждан РФ, но и заставить их взять кредит, продать свое имущество и даже совершить порчу чужого имущества, включая поджог зданий и автомобилей, принадлежащих органам государственной власти.

Совершенно новыми схемами обмана стали звонки от имени сотовой компании. Мошенники в этих случаях пытались убедить россиян, что у них закончился клиентский договор, а для его продления нужно ввести присылаемое злоумышленниками смс-сообщение.