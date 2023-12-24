Мизулина обратится в Генпрокуратуру из-за свердловского рэпера VACIO
Директор «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина попросит у Генеральной прокуратуры организовать проверку и ограничить распространение творчества рэпера VACIO (Николай Васильев, родом из Свердловской области). Об этом Мизулина сообщила в своем telegram-канале.
«Мы обратимся в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку и ограничить подобный контент (творчество Николая Васильева — прим. URA.RU) на территории России. Лютый треш», — написала Екатерина Мизулина.
Она уточнила, что к ней обратилась мама двоих детей, которая потребовала запретить все песни и видео артиста.
Музыкант оказался в центре внимания после скандальной «голой вечеринки» телеведущей Анастасии Ивлеевой. Она предупреждала, что выход VACIO с одним носком на члене будет неприемлем. Николай Васильев получил штраф в 200 тысяч рублей и был арестован на 15 суток.
Такие обращения к правоохранителям для Мизулиной — основной вид деятельности. Она, например, писала доносы на артиста Пашу Техника, обвиняя его в рекламе наркомагазинов, распространении порнографического и деструктивного контента, блогера Даню Милохина (после них он сбежал из страны), рэпера Scally Milano и рэпершу Instasamka. Последние двое даже меняли свой репертуар. А певец Егор Крид, названный Мизулиной «главным скамером страны», решил с ней судиться.