Мизулина обратится в Генпрокуратуру из-за свердловского рэпера VACIO

Директор «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина попросит у Генеральной прокуратуры организовать проверку и ограничить распространение творчества рэпера VACIO (Николай Васильев, родом из Свердловской области). Об этом Мизулина сообщила в своем telegram-канале.

«Мы обратимся в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку и ограничить подобный контент (творчество Николая Васильева — прим. URA.RU) на территории России. Лютый треш», — написала Екатерина Мизулина.

Она уточнила, что к ней обратилась мама двоих детей, которая потребовала запретить все песни и видео артиста.

Музыкант оказался в центре внимания после скандальной «голой вечеринки» телеведущей Анастасии Ивлеевой. Она предупреждала, что выход VACIO с одним носком на члене будет неприемлем. Николай Васильев получил штраф в 200 тысяч рублей и был арестован на 15 суток.