Кузнецова прокомментировала меры господдержки для многодетных семей

Вице-спикер Госдумы России, бывший детский омбудсмен Анна Кузнецова рассказала, какие меры будут приняты в Год семьи для поддержки многодетных семей.

Президент Владимир Путин 21 декабря на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам поручил оперативно установить федеральный статус многодетной семьи.

«Поручение президента позволяет нам быстро, даже срочно, установить этот статус и определить для многодетных минимальный социальный стандарт, ниже которого нельзя опускаться. Мы как законодатели готовы подключиться к этой работе», — поделилась Кузнецова в интервью «Парламентской газете».

Она также заявила, что образ многодетной семьи должен перестать восприниматься в обществе, как неблагополучный и асоциальный. Многодетность всегда была традицией в России, это делает сильной всю страну.

По её словам, также в наступающем году стоит задача проанализировать все имеющиеся меры поддержки для семей с детьми и задать приоритеты.