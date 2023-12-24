Киркорову отменили выступление в МХТ после участия в «голой вечеринке»

Российскому певцу Филиппу Киркорову отменили частное выступление в Московском Художественном театре (МХТ) после участия в скандальной «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает канал «Кровавая барыня», связанный с журналисткой Ксенией Собчак. По данным канала, запрет вынес лично генеральный директор учреждения Владимир Кехман.

«Кехман лично запретил выступление Филиппа Киркорова на частном (!) мероприятии в МХТ имени Горького», — сообщает канал.

Авторы пишут, что Кехман решился на запрет выступления певца якобы из-за «акта самоцензуры, чтобы абы чего не вышло». По данным канала, Киркорову обещали огромный гонорар за выступление. Речь идет о корпоративе одной крупной компании.