Январь в центральной России будет на 4-5 градусов теплее нормы

Метеорологи рассказали о погоде в конце старого и начале нового года. На следующей неделе особенную осторожность следует проявить метеозависимым людям, а январь удивит сюрпризом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр погоды «Фобос».

Россиянам рассказали о погоде в январе
© РИА Новости

В европейских регионах страны в январе 2024 года ожидается погода значительнее теплее обычной: на 4-5 градусов. При этом количество осадков будет соответствовать средним значениям.

По данным синоптиков, заключительная неделя года в Центральной России ознаменуется небольшими снегопадами. Днем будет около 0, ночью от минус 1 до минус 6 градусов.

Также на следующей неделе будет низкое атмосферное давление, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей.

Москвичей предупредили о скором возвращении снега и холода

В понедельник давление снизится до 725 миллиметров ртутного столба, (что на 20-22 единицы ниже нормального), во вторник — до 734 миллиметра ртутного столба, в среду — до 738. Затем давление нормализуется

Ранее синоптик Цыганков заявил, что в большинстве регионов России с 25 по 31 декабря ожидается температурная аномалия.

2
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости