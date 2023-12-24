Россиянам рассказали о погоде в январе

Метеорологи рассказали о погоде в конце старого и начале нового года. На следующей неделе особенную осторожность следует проявить метеозависимым людям, а январь удивит сюрпризом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр погоды «Фобос».

В европейских регионах страны в январе 2024 года ожидается погода значительнее теплее обычной: на 4-5 градусов. При этом количество осадков будет соответствовать средним значениям.

По данным синоптиков, заключительная неделя года в Центральной России ознаменуется небольшими снегопадами. Днем будет около 0, ночью от минус 1 до минус 6 градусов.

Также на следующей неделе будет низкое атмосферное давление, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей.

В понедельник давление снизится до 725 миллиметров ртутного столба, (что на 20-22 единицы ниже нормального), во вторник — до 734 миллиметра ртутного столба, в среду — до 738. Затем давление нормализуется