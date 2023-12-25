Астролог Орлова рассказала, что ждет каждый знак зодиака с 25 по 31 декабря

Близится Новый год, нужно закрыть накопившиеся задачи, купить всем подарки и кажется, что сил совсем нет. Однако грядущая неделя обещает быть легкой, если поскорее решить все вопросы. Астролог Орлова рассказала, что ждет каждый знак зодиака на неделе 25-31 декабря. По мнению эксперта, все задачи уже отходят на второй план. Неделя пройдет под покровительством "пятерки". Как известно, это число имеет значение встреч, веселых мероприятий, интересных знакомств. Поэтому поспешите закрыть все вопросы и начните наслаждаться последними днями перед долгожданным праздником. Возможно, вас ждет незабываемый корпоратив или встреча с родными. Кроме того, "пятерка" в астрологии может символизировать изменение, адаптацию и разнообразие. Она может указывать на потребность в гибкости и открытости к новым идеям и опыту. Возможно, вы долго планировали отметить Новый год в одной компании, а на этой неделе решите все резко переиграть. Не будьте серьезны и требовательны по отношению к себе. Доверьтесь вселенной и чудеса точно придут к вам под Новый год. Благоприятными днями на этой неделе станут – 27 и 30 декабря. А вот 28 декабря эксперт рекомендует побыть наедине с собой и ни с кем не ругаться.