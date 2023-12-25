Санта-Клаус пролетел над Россией в рамках своего 68-го турне

Санта-Клаус в воскресенье, 24 декабря, начал свое 68-е путешествие по всему миру, чтобы поздравить детей c наступающим Рождеством и вручить им подарки. В рамках турне он пролетел и над РФ. Об этом сообщило объединенное командование ПВО Соединенных Штатов и Канады.

В 14:06 по московскому времени Санта-Клаус пролетел над селом Уэлен в Чукотском районе. Потом он направился в город Анадырь, а оттуда — в Магадан. В 14:23 Санта пролетел над селом Эссо в Камчатском крае.

Считается, что Санта-Клаус путешествует в санях, которые несут по небу девять оленей. Длина его саней составляет 75 сахарных палочек или 150 конфет, ширина — 40 палочек или 80 конфет. Высота саней тоже измеряется в конфетах, она равна 55 сахарным палочкам или 110 конфетам. Их максимальная скорость превышает скорость звездного света.

По традиции, за передвижениями волшебника следят военнослужащие США и Канады.