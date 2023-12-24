IT-эксперт Кондратенко: 30% юристов опасаются зависимости от применения ИИ

Около трети (30%) российских юристов опасаются активного использования искусственного интеллекта (ИИ) в сфере правоприменения. Они считают, что ИИ снижает критическое мышление специалистов, а также вызывает у них зависимость. Об этом "Газете.Ru" рассказал IT-эксперт и заместитель генерального директора технологической компании PravoTech Кирилл Кондратенко, ссылаясь на результаты опроса. Еще 20% видят угрозу в повышенной вероятности ошибки при применении ИИ. Столько же (20%) считают, что ИИ создает дополнительную угрозу для безопасности персональных данных и конфиденциальности. Оставшиеся специалисты в целом положительно оценили возможности применения ИИ на практике. "Несмотря на опасения, что искусственный интеллект может стать угрозой для профессии юриста, нет сомнений, что полностью заменить юристов ИИ не сможет. Это связано с тем, что юриспруденция требует комплексного решения задач: например, подборка судебной практики только часть судебно-претензионной работы, основная задача – сформулировать аргументированную позицию и защитить ее в суде", – прокомментировал результат опроса Кирилл Кондратенко. При этом, по его словам, на ИИ в практике юристов можно переложить выполнение группы рутинных задач. Например, ИИ может значительно ускорить процесс подготовки стандартных документов и помочь в обработке типовых претензий или исков. Кондратенко также отметил, что не ожидает быстрого проникновения ИИ в сферу правоприменения. Дело в том, что юридическая деятельность остается одной из самых консервативных.