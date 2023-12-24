Жителей Сочи предупредили о смерчах над морем и сильных штормах

«Сильные дожди, ливни с грозами, переходящие в мокрый снег и снег, в предгорьях с сильным налипанием на проводах и деревьях, с отложением снега и гололедицей на дорогах. В горах очень сильный снег. Сильный ветер с порывами до 27 метров в секунду», — говорится в сообщении МЧС.