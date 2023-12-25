Как будет работать общественный транспорт в новогодние праздники

В новогодние праздники режим работы общественного транспорта изменится. 31 декабря автобусы, троллейбусы и трамваи будут работать до двух часов ночи, а 1 января начнут ходить с 7:30. В новогодние каникулы — до 8 января — общественный транспорт будет работать с 5:30 до 23:30. Метро с 31 декабря по 8 января будет работать с 6:00 до 24:00. Если возникнут вопросы, можно позвонить по телефону горячей линии: 275-30-50. И не забывайте: с 1 января в Казани подорожает проезд в общественном транспорте, в том числе в метро. При оплате картой — 38 рублей, наличными — 42.