Россиянам напомнили о количестве выходных дней на новогодние праздники

Продлить выходные дни удалось за счет выпавших на субботу и воскресенье 30 и 31 декабря. В свою очередь выходные 6 и 7 января перенесли на 10 мая и 31 декабря следующего года, так как они совпадают с нерабочими днями.

Ранее "Свободная Пресса" писала о том, что специальное исследование показало, какие подарки жители нашей страны хотели бы получить на Новый год. Оказалось, что мужчины чаще мечтают получить деньги, инструменты для строительства и ремонта, а также товары для спорта и активного отдыха. Женщины в подарок на Новый год чаще хотят получить путешествие, сертификат на обучение и украшения.