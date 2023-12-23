Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале с юмором прокомментировал петицию украинских националистов о запрете традиционных блюд советской кухни.

Ранее украинские националисты объявили традиционные новогодние салаты «Оливье» и «Селедка под шубой» советским и российским культурно-гастрономическим нарративом и создали петицию об их запрете.

Медведев отметил, что уголовный кодекс страны следует дополнить новой статьей. Согласно поправкам, приготовление этих салатов должно караться лишением свободы на срок от трёх до семи лет либо штрафом в размере 1 млн гривен с изъятием предметов преступления.

Аналогичные меры, по его мнению, должны применяться за распространение рецепта указанных салатов среди неопределённого круга лиц, равно как за их включение в меню предприятий общественного питания.

За это же деяние, добавил Медведев, совершённое группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо совершённое в государственные праздники Украины, либо совмещённое с употреблением крымских и кавказских игристых вин или русской водки нарушителей необходимо наказывать пожизненным лишением свободы.