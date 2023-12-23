Виталий Милонов выступил против отправки рэпера Vacio на СВО: «я ему кашу не доверю варить»
Ранее 25-летний артист пришёл обнажённым на вечеринку в столичный клуб «Мутабор». Накануне Николай Васильев принёс извинения за свое поведение. Лефортовский суд Москвы арестовал его на 15 суток и оштрафовал на 200 тысяч рублей за появление в непристойном виде в публичном месте.
В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов выразил уверенность, что такие люди не нужны в зоне выполнения боевых задач.
«Я, как участник СВО, могу сказать, нам такой точно не нужен, подальше его держать нужно. Я ему кашу не доверю варить, больной человек. Упаси бог! То, что ему дали 15 суток — это как раз примерно то, что он и заслуживает. Он пришёл в голом виде — это хулиганство, за хулиганство и получается 15 суток. Важный момент, следующий рэпер уже задумается — идти или нет? Расстреливать его, конечно, и, как некоторые предлагают, на пять лет посадить в тюрьму, — это глупо, не за что. Но за такую дурость нужно государству обществу показывать, что мы не поощряем такой внешний вид — за это нужно наказывать слегка».
20 декабря в московском клубе «Мутабор» прошла «голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой. На неё пришли Филипп Киркоров, Лолита Милявская, рэпер Джиган.