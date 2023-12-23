Милонов выступил против отправки рэпера Vacio на СВО

«Я, как участник СВО, могу сказать, нам такой точно не нужен, подальше его держать нужно. Я ему кашу не доверю варить, больной человек. Упаси бог! То, что ему дали 15 суток — это как раз примерно то, что он и заслуживает. Он пришёл в голом виде — это хулиганство, за хулиганство и получается 15 суток. Важный момент, следующий рэпер уже задумается — идти или нет? Расстреливать его, конечно, и, как некоторые предлагают, на пять лет посадить в тюрьму, — это глупо, не за что. Но за такую дурость нужно государству обществу показывать, что мы не поощряем такой внешний вид — за это нужно наказывать слегка».