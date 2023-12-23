Россиян предупредили о новых уловках мошенников

Телефонные аферисты традиционно активируются перед Новым годом, предупредил директор продукта «Защитник» от МТС Андрей Бийчук. Об этом пишет РИА «Новости».

По его словам, жулики нередко устанавливают на аватарках названия правоохранительных органов, затем звонят потенциальным жертвам через мессенджер. В ходе диалога они просят включить трансляцию экрана, чтобы видеть одноразовые пароли, которые приходят людям от банков или сервисов.

Перед Новым годом аферисты могут позвонить клиентам сотовых операторов и заявить, что необходимо срочно продлить договор сим-карты, так как он заканчивается. Цель таких звонков, отметил эксперт, заключается в том, чтобы получить пароли от «Госуслуг».

Бийчук подчеркнул, что сотрудники компаний никогда не просят пароли. В случае таких просьб следует сбросить вызов и затем написать в чат поддержки оператора.

В последнее время участились схемы персональных атак, отметил специалист. Он пояснил, что злоумышленники тщательно изучают биографию жертвы, создают копию ее аккаунта в мессенджере и начинают писать от ее имени знакомым с просьбой отправить деньги.

Кроме того, жулики могут позвонить пользователю, записать его голос, обработать и затем отправить аудиосообщение его друзьям.