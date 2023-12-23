Россиян предупредили о новых уловках мошенников

Телефонные аферисты традиционно активируются перед Новым годом, предупредил директор продукта «Защитник» от МТС Андрей Бийчук. Об этом пишет РИА «Новости».

Россиян предупредили о новых уловках мошенников
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По его словам, жулики нередко устанавливают на аватарках названия правоохранительных органов, затем звонят потенциальным жертвам через мессенджер. В ходе диалога они просят включить трансляцию экрана, чтобы видеть одноразовые пароли, которые приходят людям от банков или сервисов.

Перед Новым годом аферисты могут позвонить клиентам сотовых операторов и заявить, что необходимо срочно продлить договор сим-карты, так как он заканчивается. Цель таких звонков, отметил эксперт, заключается в том, чтобы получить пароли от «Госуслуг».

Бийчук подчеркнул, что сотрудники компаний никогда не просят пароли. В случае таких просьб следует сбросить вызов и затем написать в чат поддержки оператора.

В последнее время участились схемы персональных атак, отметил специалист. Он пояснил, что злоумышленники тщательно изучают биографию жертвы, создают копию ее аккаунта в мессенджере и начинают писать от ее имени знакомым с просьбой отправить деньги.

Кроме того, жулики могут позвонить пользователю, записать его голос, обработать и затем отправить аудиосообщение его друзьям.

С тем, чтобы обезопасить себя, следует использовать определитель номера, а также сбрасывать все звонки, где что-то уверенно просят, ограничивают время на принятие решение и запугивают, резюмировал Бийчук.

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