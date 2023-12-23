Крымский мост перекрыли для автотранспорта

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно остановили. Об этом сообщается в субботу, 23 декабря, в Telegram-канале об оперативной обстановке на транспортном переходе.

Водителей машин, находящихся на мосту и в зоне досмотра, попросили соблюдать спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Причины данного решения не называются.