В большинстве регионов России с 25 по 31 декабря ожидается аномалия: температурный фон будет выше климатической нормы, заявил NEWS.ru начальник отдела управления в кризисных ситуациях Гидрометцентра Анатолий Цыганков. По его словам, в Сибири столбики термометров на следующей неделе будут показывать значения на восемь градусов выше многолетних значений, а на Урале и в Поволжье — на четыре.

Температура выше нормы ожидается на большей части территории России. В Сибири она превысит многолетние значения примерно на восемь градусов, на Урале и в Поволжье — на четыре градуса, — сообщил Цыганков.

По его словам, на следующей неделе температура в Московском регионе установится около 4 градусов. В других регионах, добавил он, она будет колебаться от 4 до 12 градусов. Более морозно, отметил Цыганков, будет в Якутии: там ожидается 35--40 градусов ниже нуля. Синоптик уточнил, что эти значения выше нормы для Якутии. На юге России при этом будут плюсовые температуры — до 8 градусов выше нуля, отметил Цыганков, что тоже является положительной аномалией.